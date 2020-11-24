رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد الحرص على تنفيذ اتفاق السلام

السودان - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حرص الدولة على تنفيذ اتفاق السلام وتطبيقه على أرض الواقع، وذلك لدى لقائه اليوم مع وفد من قيادات الإدارة الأهلية بولاية جنوب دارفور غرب السودان.

وأكد عضو الوفد إبراهيم آدم الرهيد، في تصريح صحفي، أن الوفد قدم التهنئة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بمناسبة توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان، مشددا على وقوف أهل دارفور ودعمهم لمسيرة السلام والمحافظة عليها بعيداَ عن القبلية والجهوية والعنصرية.

وأضاف الرهيد أن شعار أهل دارفور اليوم هو: "لا للحرب ونعم للسلام الشامل والدائم"، مؤكدًا أنه لا عودة لمربع الحرب بعد اليوم.