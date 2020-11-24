مقتل شخصين في تحطم طائرة خفيفة جنوبي إسرائيل
01:52 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
تل أبيب- (د ب أ):
لقي شخصان حتفهما جراء تحطم طائرة "عمودية خفيفة" في النقب الغربي، بجنوب إسرائيل، الثلاثاء، واشتعال النيران فيها.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي اليوم أنه جرى فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث.
الخبر التالى:السودان يدين هجوم الحوثيين على محطة للوقود في جدة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
113027
عدد المصابين
-
101881
عدد المتعافين
-
6548
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
58928190
عدد المصابين
-
40723134
عدد المتعافين
-
1392567
عدد الوفيات
إعلان