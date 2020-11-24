مقتل شخصين في تحطم طائرة خفيفة جنوبي إسرائيل

تل أبيب- (د ب أ):

لقي شخصان حتفهما جراء تحطم طائرة "عمودية خفيفة" في النقب الغربي، بجنوب إسرائيل، الثلاثاء، واشتعال النيران فيها.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي اليوم أنه جرى فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث.