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مقتل شخصين في تحطم طائرة خفيفة جنوبي إسرائيل

01:52 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
مقتل شخصين في تحطم طائرة خفيفة جنوبي إسرائيل

تحطم طائرة

تل أبيب- (د ب أ):

لقي شخصان حتفهما جراء تحطم طائرة "عمودية خفيفة" في النقب الغربي، بجنوب إسرائيل، الثلاثاء، واشتعال النيران فيها.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي اليوم أنه جرى فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث.

تحطم طائرة إسرائيل مقتل شخصين

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