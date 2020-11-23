المكسيك تستمر في المفاوضات بشأن اللقاح الروسي ضد كورونا

موسكو - أ ش أ

أكدت سفيرة المكسيك بموسكو "نورما بينسادو مورينو"، أن المفاوضات بين بلادها وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي بشأن لقاح "سبوتنيك" مستمرة وتجري بشكل دوري ، مضيفة أنه سيتم البدء بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح في بلادها فور موافقة الهيئات المكسيكية ذات العلاقة.

وقالت مورينو ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين ـ إننا في انتظار إنجاز الوثائق لتقديمها إلى الهيئات المحلية ذات العلاقة، وإذا سارت الأمور على ما يرام، سيتم الحصول على الموافقة وسيتم تنفيذ المرحلة الثالثة من الاختبار في المكسيك بمشاركة نحو 500 شخص.

وأضافت مورينو أن المكسيك تتعاون في الوقت نفسه مع شركات أخرى مختصة في تصنيع لقاحات فيروس كورونا، مثل "أسترازينيكا" البريطانية و"فايزر" الأمريكية و"كانسينو بيولوجيكس" الصينية.