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الأمن العراقي: القبض على 5 من عناصر داعش في الموصل

12:55 م الإثنين 23 نوفمبر 2020
الأمن العراقي: القبض على 5 من عناصر داعش في الموصل

الأمن العراقي

بغداد - أ ش أ

ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على خمسة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بحوزتهم أسلحة خفيفة ، في مدينة الموصل.

وقال مصدر في شرطة نينوي - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الاثنين- "إن عملية إلقاء القبض تمت في قريتي بازوايا وكوكجلي استنادا إلى معلومات استخبارية، وتم ضبط أسلحة خفيفة بحوزة العناصر الإرهابية".

وفي سياق متصل ، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عن تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على ما يسمى المنسق الإداري العام لتنظيم داعـش الإرهابية المُكنى بـ "أبو نبأ" في مطار بغداد الدولي،وذلك بعد عملية تتبُع دقيق من قبل استخبارات الجهاز له مُنذ انطلاقه من أحد الدول حتى وصوله إلى العراق ، وكان يحاول عقد اجتماع لمفارز العصابات الإرهابية في أطراف العاصمة (بغداد).

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