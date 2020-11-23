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واشنطن تعلن انسحابها رسميًا من معاهدة الأجواء المفتوحة الدفاعية

10:30 ص الإثنين 23 نوفمبر 2020
واشنطن تعلن انسحابها رسميًا من معاهدة الأجواء المفتوحة الدفاعية

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

واشنطن - أ ش أ

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، انسحابها رسميًا من معاهدة الأجواء المفتوحة الدفاعية، وذلك بعد اتهام روسيا بانتهاكها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ـ في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"ـ دخول انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة الأجواء المفتوحة حيز التنفيذ.

وأضاف بومبيو ـحسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكيةـ أن الولايات المتحدة الآن أصبحت أكثر أمانًا فيما لا تمتثل روسيا بالتزاماتها.

ومن جهته، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية كيل براون -في بيان صحفي- إن الولايات المتحدة مارست حقها قبل 6 أشهر حين وجهت إشعارًا بقرارها الانسحاب من المعاهدة إلى الجهات المودعة للاتفاقية والدول المشاركة فيها.

تم التوقيع على معاهدة الأجواء المفتوحة عام 1992، وأصبحت أحد إجراءات بناء الثقة في أوروبا بعد الحرب الباردة، وهي تعمل منذ عام 2002 وتسمح للدول المشاركة بجمع المعلومات بشكل علني عن القوات المسلحة وأنشطة بعضها البعض.

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مايك بومبيو الولايات المتحدة الأمريكية معاهدة الأجواء المفتوحة الدفاعية

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