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مصر تدين الهجوم الإرهابي بمحافظة صلاح الدين العراقية

07:18 م الأحد 22 نوفمبر 2020
مصر تدين الهجوم الإرهابي بمحافظة صلاح الدين العراقية

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأ،حد بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس في محافظة صلاح الدين العراقية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين وعناصر من الشرطة العراقية.

وتقدمت مصر، حكومة وشعبًا - فى بيان لوزارة الخارجية - بصادق تعازيها إلى حكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين؛ فإنها لتشدد على استنكارها البالغ لتلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف مدنيين عُزَّل ورجالَ أمن، وتتجرد من كافة الاعتبارات الإنسانية والقيم الدينية.

ودعت مصر مجددا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لاستئصال آفة الإرهاب البغيض أيًا كان مصدره أو دوافعه.

كما أكدت مصر تضامنها مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لمحاربة الإرهاب وصولًا إلى حماية أمنه وصون استقراره.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية المصرية الإرهاب العراق

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