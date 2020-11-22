الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية

رام الله - أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمين سر حركة "فتح" ياسر أبو شرار، في مخيم عين السلطان بمدينة أريحا في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /الأحد/ بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصرت منزل أبو شرار، وفتشته وعاثت خرابا في محتوياته، قبل أن تعتقله.

واندلعت مواجهات في المخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين.