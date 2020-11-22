سوريا تسجل 75 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

سوريا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 57 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سوريا.

وأشارت الصحة السورية، في بيان أوردته وكالة الانباء السورية "سانا" إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا بلغت حتى الآن 7154 شفيت منها 3043 وتوفيت 372 حالة.