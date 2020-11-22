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سوريا تسجل 75 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

12:13 ص الأحد 22 نوفمبر 2020
سوريا تسجل 75 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

فيروس كورونا

سوريا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 57 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سوريا.

وأشارت الصحة السورية، في بيان أوردته وكالة الانباء السورية "سانا" إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا بلغت حتى الآن 7154 شفيت منها 3043 وتوفيت 372 حالة.

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فيروس كورونا وزارة الصحة السورية سوريا سانا

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