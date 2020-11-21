إصابة الابن الأكبر للرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا
واشنطن- (د ب أ):
أصيب الابن الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا، حسبما أفادت شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية يوم الجمعة.
وأوضح التقرير أنه تم تشخيص إصابة دونالد ترامب الابن بالفيروس قبل أيام، إلا أنه لم تظهر عليه أعراض ويخضع للحجر الصحي.
وبذلك يصبح ترامب الابن أحدث عضو في عائلة الرئيس يصاب بفيروس كورونا.
يذكر أن الرئيس والسيدة الأولى وابنهما بارون تعافوا من إصابتهم بالفيروس.
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