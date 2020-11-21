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إصابة الابن الأكبر للرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا

01:52 ص السبت 21 نوفمبر 2020
إصابة الابن الأكبر للرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا

دونالد ترامب

واشنطن- (د ب أ):
أصيب الابن الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا، حسبما أفادت شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية يوم الجمعة.

وأوضح التقرير أنه تم تشخيص إصابة دونالد ترامب الابن بالفيروس قبل أيام، إلا أنه لم تظهر عليه أعراض ويخضع للحجر الصحي.

وبذلك يصبح ترامب الابن أحدث عضو في عائلة الرئيس يصاب بفيروس كورونا.

يذكر أن الرئيس والسيدة الأولى وابنهما بارون تعافوا من إصابتهم بالفيروس.​

دونالد ترامب فيروس كورونا الحجر الصحي

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