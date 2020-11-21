مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع
نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 75ر219 نقطة، أو 7ر0% ، ليصل إلى 48ر29263 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 33ر24 نقطة، أو 68ر0% ، ليصل إلى 54ر3557 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 74ر49 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 97ر11854 نقطة.
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