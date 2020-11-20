الصين تدخل موسوعة جينيس بأكبر عمود شاي مضغوط في العالم

بكين - أ ش أ

دخل عمود من الشاي المضغوط في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية العالمية.

وذكرت وسائل إعلام صينية اليوم /الجمعة/ أن عمود الشاي حصل على شهادة جينيس للأرقام القياسية في مدينة تنغتشونغ الحدودية، حيث يبلغ ارتفاعه 04ر6 متر ومحيطه الدائري 06ر10 متر وقطره 2ر3 متر وحجمه 56ر48 متر مكعب ويزن 6ر42 طن.

قامت شركة صينية للشاي الأيكولوجي الجبلي بضغط الشاي بدءا من أكتوبر هذا العام باستخدام نوع من الشاي المخمر يحظى بشعبية كبيرة في الصين، فيما استغرق تشكيل عمود الشاي 37 يوما.

تعد مقاطعة يونان قاعدة رئيسية لإنتاج الشاي في الصين، أنتجت في عام 2019، 431 ألف طن من الشاي بقيمة 6ر93 مليار يوان ( نحو 14 مليار دولار).