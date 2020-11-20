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إعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا الأمريكية تؤكد فوز بايدن

07:15 ص الجمعة 20 نوفمبر 2020
إعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا الأمريكية تؤكد فوز بايدن

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ):

أيدت إعادة فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية بولاية جورجيا، الخميس، فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، في تلك الولاية التي تميل تقليديا إلى الجمهوريين.

ويمثل فوز بايدن في جورجيا، التي لم يسبق أن صوتت لمرشح ديمقراطي منذ 28 عاما، هزيمة مدوية لترامب الذي يسعى إلى قلب نتائج الانتخابات الأمريكية من خلال الطعون القانونية في النتيجة ونشر ادعاءات لا أساس لها بشأن تزوير واسع النطاق لأصوات الناخبين.

ومع الإدلاء بما يقرب من خمسة ملايين صوت في الولاية، فاز بايدن بفارق ضئيل بنحو 14 ألف صوت، وفقا لنتائج الانتخابات الأصلية. ويتقدم بايدن الآن بـ 12 ألفا و284 صوتا وفقا لنتائج إعادة الفرز، وقد تكون الحصيلة النهائية مختلفة قليلا.

وفي حين تؤكد إعادة الفرز بتفويض من الولاية فوز بايدن، لا يزال يحق لحملة ترامب طلب إعادة الفرز مرة أخرى لأن هامش فوز بايدن أقل من 0.5%.

جو بايدن انتخابات الرئاسة الأمريكية ولاية جورجيا الأمريكية

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