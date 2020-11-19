أكثر الكلمات إنتشاراً

سفاح الجيزة فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم مصر وتوجو

قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون بحث إيجاد حلول لمسألة الميزانية وسيادة القانون

04:24 م الخميس 19 نوفمبر 2020
قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون بحث إيجاد حلول لمسألة الميزانية وسيادة القانون

الاتحاد الأوروبي

بروكسل- (د ب أ):

من المتوقع أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي تكثيف الضغط على المجر وبولندا اليوم الخميس، بعدما رفضت الدولتان قرارات رئيسية متعلقة بميزانية التكتل طويلة الأمد وخطة الإنعاش.

يجري رؤساء الدول والحكومات وعددهم 27 محادثات في مؤتمر عبر الفيديو مساء اليوم.

ومن المقرر في البداية مناقشة جائحة كوفيد-19، ومن المرجح أيضا أن يحاول القادة إقناع المجر وبولندا لإسقاط رفضهما الصارم لآلية جديدة خاصة بسيادة القانون ترى الاثنتان أنها تسمح بتدخل كبير في شؤونهما الداخلية.

ولكن في حين أن الدول انتقدت وارسو وبودابست على مدار الأيام القليلة الماضية، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن بلاده –التي تتولى الرئاسة التناوبية للمجلس الأوروبي- لن تكشف عن أي مقترحات جديدة مطروحة على الطاولة.

لم تدعم المجر وبولندا يوم الاثنين الماضي مقترحا رئيسيا بشأن كيفية تمويل خطة الإنفاق للاتحاد الأوروبي للفترة 2021 – 2027 .

الاتحاد الأوروبي هايكو ماس بروكسل

الخبر التالى:

احتجاج نشطاء من "السلام الآن" على زيارة بومبيو لمستوطنة يهودية بالضفة الغربية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:واردة بشدة.. "الصحة العالمية" تكشف إمكانية الإصابة بكورونا لمرة ثانية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا