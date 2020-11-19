الانتخابات الأمريكية 2020: 14 مليار دولار أنفقت عليها

واشنطن- (بي بي سي):

قد لا يصدق من يقرأ أن حجم الأموال التي أنفقت على الانتخابات الأمريكية الأخيرة قد وصلت إلى 14 مليار دولار.

فقد ذكر فريق التحقق من المعلومات في بي بي سي أن ما أنفق على هذه الانتخابات يعادل ضعف ما أنفق في الانتخابات السابقة، التى أجريت عام 2016، ومجموع ما أنفق في الانتخابات السابقة في 2016 والسابقة عليها في 2012، و4 أضعاف ما أنفق فى انتخابات عام 2000.

وأنفق معظم هذه الأموال على الحملات الإعلانية في وسائل الإعلام التقليدية، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأنفق كل من المرشحين الاثنين، جو بايدن ودونالد ترامب نحو 200 مليون دولار على الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، أي ما مجموعه 400 مليون دولار.

كما أنفق الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، نحو 50 مليون دولار على موظفي حملته، وأنفق ترامب 20 مليون دولار.

وتكلفت القبعات التي ارتداها أنصار ترامب نحو 8 ملايين دولار. وتكلفت انتخابات أعضاء الكونجرس 7 مليارات دولار.

وتجمع هذه الأموال من المتبرعين العاديين من الأفراد، لكن أغلبيتها تأتي من المتبرعين من أغنياء رجال الأعمال.

ولا يجوز، بحسب القانون الأمريكي، لغير الأمريكيين أو المقيمين في البلاد التبرع لصالح الحملات الانتخابية.