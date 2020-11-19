الصحة العالمية: 3.6 مليون إصابة بكورونا في إقليم شرق المتوسط
القاهرة - أ ش أ
أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الإقليم بلغ 3.6 مليون إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 76 ألف شخص، وكانت النسبة الأكبر في الأردن وتونس.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) حول تطورات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، بالتركيز على جهود الاستجابة للجائحة على الصعيد الوطني.
وأوضح أن الزيادات التي يشهدها الإقليم حاليا ترجع إلى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى، مطالبا الحكومات بمراجعة الإجراءات، مشيرا إلى أن هناك لقاحين في الطريق إلى الطرح في الأسواق، مؤكدا أن وجود اللقاح وحده ليس الحل لمواجهة هذا الفيروس.
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