الكونغو الديمقراطية: انتهاء تفشي "الإيبولا" وإجمالي الوفيات 55 شخصا
كينشاسا- (أ ش أ):
أعلن وزير صحة الكونغو الديمقراطية انتهاء تفشي مرض "الإيبولا" و الذي أصاب 130 شخصا وأودى بحياة 55 آخرين في غرب البلاد ، وذلك منذ ظهور الحالات الأولى في شهر يونيو الماضي.
وأظهرت البيانات التي نشرتها حكومة الكونغو - اليوم الأربعاء - أن عدد الوفيات جراء بالإيبولا تجاوز 2000 حالة في شرق البلاد ، بينما تخطى عدد الإصابات 3 آلاف شخص .
وكانت السلطات الكونغولية قد أعلنت رسميا في أغسطس من العام الماضي تفشي المرض و جاءت في المرتبة الثانية من حيث عدد وفيات المصابين به، بعد غرب أفريقيا التي سجلت وفاة أكثر من 11300 مريض، وذلك خلال الفترة من عام 2013 إلى 2016.
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