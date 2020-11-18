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المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا ترفض دعوى ترامب

08:32 ص الأربعاء 18 نوفمبر 2020
المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا ترفض دعوى ترامب

دونالد ترامب

وكالات

رفضت المحكمة العليا في بنسلفانيا، دعوى قضائية رفعها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وزعمت دعوى ترامب بأن أكبر مدن الولاية، فيلادلفيا، كانت قد حدت من قدرة المراقبين على مراقبة فرز الأصوات.

واعتبرت المحكمة أحكام لجنة الانتخابات "معقولة" لأنها "سمحت لممثلي المرشحين بمراقبة كيفية تنفيذ المفوضية لأنشطتها وفقا لقانون الانتخابات"، وفق روسيا اليوم.

وولاية بنسلفانيا، هي إحدى الولايات الرئيسية التي يمكنها تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية حتى يتم الإعلان عن الفائز هناك. بالإضافة إلى هذه الولاية، رفع مقر ترامب أيضا دعوى قضائية في محكمة بجورجيا تطالب لجان الانتخابات المحلية بالامتثال لقانون عد وتخزين بطاقات الاقتراع الواردة عن طريق البريد.

المحكمة العليا بنسلفانيا دونالد ترامب فرز الأصوات الانتخابات الأمريكية

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