أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 363 ألفا و380 حالة

07:46 ص الأربعاء 18 نوفمبر 2020
باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 363 ألفا و380 حالة

ارتفاع إصابات كورونا في باكستان

إسلام أباد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 363 ألفا و380 حالة، وذلك عقب تسجيل 2208 حالات إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس (كورونا) بوزارة الصحة -حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 7230 حالة، وذلك عقب تسجيل 37 حالة وفاة جديدة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 325 ألفًا و788 شخصًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

باكستان فيروس كورونا كوفيد-19

الخبر التالى:

أستراليا تفرض إغلاقا صارما في جنوب البلاد بسبب تفش مفاجئ لكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا