أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

قتلى وجرحى في هجوم انتحاري على مطعم في العاصمة الصومالية

04:57 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
قتلى وجرحى في هجوم انتحاري على مطعم في العاصمة الصومالية

ارشيفية

مقديشو- (بي بي سي):

أفادت الشرطة الصومالية بمقتل خمسة أشخاص وإصابة عدد آخر في هجوم إنتحاري بالعاصمة مقديشيو.

وحسب المعلومات الأولية الواردة فإن مهاجما فجر نفسه عند مطعم يقع بالقرب من مركز للشرطة، ويقول الشهود إن العشرات من الأشخاص تواجدوا بالمطعم وقت الإنفجار إما للحصول على وجبات طعام أو الاحتماء بداخله بسبب الظروف الجوية وهطول الأمطار بغزارة.

ولم يتضح بعد من يقف وراء الهجوم، ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها حتى الآن.

يذكر أن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة تشن هجمات في الصومال منذ عقد من الزمان.

هذا المحتوى من

مقديشو الشرطة الصومالية هجوم انتحاري الصومال

الخبر التالى:

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لإنشاء وحدات استيطانية جديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:من الصحة للمواطنين: 6 قواعد مهمة للحماية من كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا