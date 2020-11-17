تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء البريطاني حول أسكتلندا تثير جدلًا
لندن- (بي بي سي):
أثارت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عاصفة من الانتقادات حيث يُعتقد أنه وصف بالـ"كارثة"، اليوم الذي سمح فيه للبرلمان الأسكتلندي بالحصول على مزيد من الحكم الذاتي المحلي.
وبحسب التقارير، فإن جونسون قال خلال مكالمة مع أعضاء آخرين في حزبه المحافظ، إن الخطوة كانت "أكبر خطأ" اقترفه رئيس الوزراء آنذاك، توني بلير، المنتمي لحزب العمال المعارض حاليًا.
ولم ينف "داونينغ ستريت" مقر الحكومة البريطانية المركزية التصريحات المسربة عن جونسون.
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