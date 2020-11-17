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محامون ينسحبون من دعوى قضائية رفعها ترامب ضد نتائج الانتخابات في بنسلفانيا

07:25 ص الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
محامون ينسحبون من دعوى قضائية رفعها ترامب ضد نتائج الانتخابات في بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

(مصراوي):

طلب 3 محامين يمثلون حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الدعوى التي رفعها على نتائج الانتخابات الأمريكية في ولاية بنسلفانيا، قبل جلسة استماع رئيسية في المحكمة.

وبحسب "رويترز"، تقدم المحامون ليندا كيرنز وجون سكوت ودوجلاس بريان هيوز، بالطلب للمحكمة أمس الاثنين، وقالوا إن الحملة وافقت على انسحابهم.

وفي أمر موجز ليل الاثنين، سمح القاضي الذي ينظر القضية لسكوت وهيوز بالانسحاب لكنه لم يسمح لكيرنز.

وانضم المحامي مارك سكارينجي إلى القضية وسيكون المستشار الرئيسي لترامب. ولم يرد سكارينجي والمحامون الثلاثة الذين سعوا إلى الانسحاب على طلبات التعليق.

وطلب سكارينجي يوم الاثنين من القاضي تأجيل جلسة الاستماع المقررة اليوم الثلاثاء، قائلا إنه وشريكه "يحتاجان إلى وقت إضافي للاستعداد بشكل مناسب". وسرعان ما رفض القاضي الطلب.

وقالت جينا إليس، المستشارة القانونية في حملة ترامب، إن التغيير روتيني.

ولم يقدم طلب المحامين سببا للتغيير، الذي جاء بعد أيام من انسحاب شركة المحاماة الشهيرة بورتر رايت موريس آند آرثر من القضية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب ولاية بنسلفانيا أمريكا

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