بوتين يصدر تعليمات بتوقيع اتفاق لإنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان

موسكو - (أ ش أ):

ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر تعلميات بتوقيع اتفاق مع السودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية بالسودان.

وجاء في وثيقة منشورة على بوابة المعلومات القانونية الروسية: "قبول مقترح حكومة روسيا الاتحادية حول توقيع اتفاقية مع جمهورية السودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية على أراضي جمهورية السودان"، مشيرة إلى توجيه وزارة الدفاع الروسية بتوقيع الاتفاقية نيابة عن روسيا الاتحادية.