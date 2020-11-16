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ترامب يجدد اتهامه للديمقراطيين بسرقة الانتخابات

06:13 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
ترامب يجدد اتهامه للديمقراطيين بسرقة الانتخابات

دونالد ترامب

وكالات:
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، اتهامه للحزب الديموقراطي بـ "سرقة" الانتخابات الرئاسية بالاشتراك مع "وسائل إعلام الأخبار الزائفة"، رافضا الإقرار بما أسفرت عنه الانتخابات بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.
وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر" اليوم "الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون يسعون بالاشتراك مع إعلام الأخبار الزائفة إلى سرقة هذه الانتخابات ولكننا لن نسمح لهم بذلك".
وأطلق الرئيس المنتهية ولايته تصريحات رافضة لنتائج الانتخابات التي فاز بها منافسه جو بايدن.
وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين "أنا فزت بالانتخابات".

ترامب أمريكا جو بايدن تويتر

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