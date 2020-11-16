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إصابة 4 أفراد في حريق بمحطة مترو أنفاق في برلين

11:53 ص الإثنين 16 نوفمبر 2020
إصابة 4 أفراد في حريق بمحطة مترو أنفاق في برلين

ارشيفية

برلين- (د ب أ):

كافح أكثر من مائة من رجال الإطفاء في ألمانيا للسيطرة على حريق كبير في إحدى محطات مترو الأنفاق بالعاصمة برلين، وذلك عقب اندلاعه في وقت متأخر من أمس الأحد حتى صباح اليوم الاثنين.

وقالت فرق الإطفاء إن أربعة أشخاص أصيبوا في الحريق الذي اندلع بمحطة "أونكل تومس هوته" في منطقة حي تسلندورف بجنوب غرب المدينة.

وبحسب البيانات، عولج ثلاثة أشخاص من استنشاق دخان الحريق في مكان الحادث، بينما نُقل رابع إلى المستشفى عقب إصابته بحروق خطيرة.

وقالت إدارة الإطفاء في وقت مبكر من صباح اليوم إن الحريق تمت السيطرة عليه.

وفي ذروة عملية السيطرة على الحريق، انتشر 120 فردا من رجال الإطفاء في الموقع وبقي بعضهم حتى صباح الاثنين.

واجتاح الحريق سقف المحطة بعد اندلاعه لأول مرة في متجر بجوار المحطة، وفقا لمتحدث باسم فرقة الإطفاء بالمدينة.

وأظهرت صورة نشرتها إدارة الإطفاء ألسنة اللهب تتصاعد من سطح مبنى المحطة وتصاعد عمود كبير من الدخان في سماء الليل.

ولم يتم بعد تحديد السبب الدقيق للحريق وتكلفة الضرر. وتم إخلاء العديد من المنازل المجاورة، كما تم تعليق الخدمة جزئيا على خط المترو المتضرر من الحريق.

حريق بمحطة مترو أنفاق المانيا رجال الإطفاء

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