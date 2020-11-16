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وزير الخارجية يغادر الكويت عقب زيارة رسمية لمدة 3 أيام

10:11 ص الإثنين 16 نوفمبر 2020
وزير الخارجية يغادر الكويت عقب زيارة رسمية لمدة 3 أيام

وزير الخارجية سامح شكري

الكويت- (أ ش ا):

غادر وزير الخارجية سامح شكري الكويت صباح اليوم الإثنين؛ وذلك عقب زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام.

وكان في وداع وزير الخارجية على أرض مطار الكويت الدولي كل من وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ومساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المراسم السفير ضاري العجران، ومساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي، وسفير مصر لدى الكويت طارق القوني، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بالكويت.

يشار إلى أن وزير الخارجية سامح شكري، قد وصل إلى الكويت مساء السبت الماضي، في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام، التقى خلالها أمس الأحد، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ حيث سلمه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، متضمنة دعوة لزيارة مصر، ثم التقى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ثم اختتم لقاءاته بمحادثات مع وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.

هذا المحتوى من

Asha
سامح شكري الكويت وزير الخارجية الكويتي

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