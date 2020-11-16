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ولاية أسترالية تواجه "وضعا خطيرا" مع تنامي بؤرة من إصابات كورونا

09:00 ص الإثنين 16 نوفمبر 2020
ولاية أسترالية تواجه "وضعا خطيرا" مع تنامي بؤرة من إصابات كورونا

أرشيفية

سيدني - (د ب أ):
بعد عدة أشهر دون تسجيل أي حالات إصابة محلية بفيروس كورونا، سجلت ولاية "جنوب أستراليا" اليوم الاثنين ارتفاعا كبيرا نسبيا في عدد الإصابات الجديدة، ما يهدد نجاح البلاد في السيطرة على الوباء.

وسجلت الولاية التي يقدر عدد سكنها بنحو 1.7 مليون نسمة 14 إصابة جديدة بكورونا اليوم الاثنين، مقابل ثلاثة فقط في اليوم السابق.

ووفقا لمسؤولي الصحة، فقد بدأت بؤرة التفشي من عامل بفندق مخصص للحجر الصحي، حيث نقل الإصابة بالفيروس إلى أفراد أسرته في عاصمة الولاية أديلايد.

ومن بين الحالات الـ 17 المبلغ عنها، هناك 15 حالة من العائلة ذاتها.

وقال رئيس الوزراء ستيفن مارشال لإذاعة محلية :"إنه وضع خطير للغاية هنا في جنوب أستراليا في الوقت الحالي، وسيتطلب الأمر تعاونا من كل مواطن".

وفي مواجهة ذلك، أعادت كافة الولايات والمناطق الأسترالية فرض قيود سفر على جنوب أستراليا، معلنة أنها بؤرة ساخنة لفيروس كورونا.

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