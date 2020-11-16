ترامب: فزت بالانتخابات.. وتويتر يحذر

قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، إنه فاز بالانتخابات الأمريكية عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

ولم يكتب ترامب المزيد من التفاصيل.

ووضع موقع "تويتر"، تحذيرا على تغريدة دونالد ترامب، لاختلافها مع المصادر الرسمية لنتيجة الانتخابات الأمريكية الأخيرة مع منافسه جو بايدن.