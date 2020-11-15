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الكاظمي يجدد التزام الحكومة العراقية بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها

07:10 م الأحد 15 نوفمبر 2020
الكاظمي يجدد التزام الحكومة العراقية بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

بغداد - (د ب أ)


جدّد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، التزام الحكومة العراقية بموعد إجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة والمحدد له السادس من يونيو 2021.

ودعا الكاظمي، خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جميع الوزارات ومؤسسات الدولة، إلى تذليل العقبات والممارسات البيروقراطية أمام مفوضية الانتخابات .

وقال إن الانتخابات المبكرة هي مهمة حكومتنا، وجاءت في مقدمة برنامجها الحكومي، إضافة إلى كونها مطلباً اساسياً للشعب العراقي ولثورة أكتوبر وعلى المواطنين تحديث سجلات الناخبين والمشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة.

وطالب رئيس الحكومة العراقية أعضاء مفوضية الانتخابات بتقديم كل الاحتياجات التي تضمن إجراء الانتخابات في موعدها، مضيفًا أن سجل الناخبين يعد تحديًا كبيرًا، ويجب العمل على مدار الساعة من أجل توفير مستلزمات نجاح الانتخابات.

مصطفى الكاظمي بغداد الحكومة العراقية العراق

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