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نتنياهو لفصائل غزة: لا تجرّبونا

03:18 م الأحد 15 نوفمبر 2020
نتنياهو لفصائل غزة: لا تجرّبونا

بنيامين نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ):

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من تصعيد الأوضاع.

وقال في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته: "جيش الدفاع ضرب هذا الصباح بنى تحتية وأهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة. لن نقبل بأي اعتداء على دولة إسرائيل ومواطنيها".

وأضاف :"أحذر المنظمات الإرهابية في غزة: لا تجربونا، بما في ذلك خلال أزمة كورونا".

واستطرد :"لن أفصح عن تفاصيل مخططاتنا العملياتية ولكن أقول للارهابيين في غزة: الثمن الذي ستجلبه مواصلة اعتداءاتكم سيكون باهظا".

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أنه أغار على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على موقع تويتر: "ردا على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل الليلة الماضية، شنت مقاتلات ومروحيات حربية، بالإضافة إلى دبابات، غارات على بنية تحتية ومواقع عسكرية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة".

ولم يعلن أي فصيل فلسطيني بعد مسؤوليته عن إطلاق القذيفتين.

بنيامين نتنياهو إسرائيل غزة

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