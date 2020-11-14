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شكري يزور الكويت حاملاً رسالة من الرئيس السيسي

11:27 ص السبت 14 نوفمبر 2020
شكري يزور الكويت حاملاً رسالة من الرئيس السيسي

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - أ ش أ:

يبدأ وزير الخارجية سامح شكري زيارة إلى دولة الكويت الشقيقة، اليوم السبت، وذلك لتسليم رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

ومن المُقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال الزيارة بكل من أمير الكويت، وولي العهد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الصباح، ووزير الخارجية وزير الإعلام بالإنابة معالي الشيخ د. أحمد ناصر الصباح.

وتتناول اللقاءات مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والتطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة العربية والساحة الإقليمية.

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