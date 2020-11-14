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سياسى تركي يتوقع سقوط نظام أردوغان واحتمالية إجراء انتخابات مبكرة

12:44 ص السبت 14 نوفمبر 2020
سياسى تركي يتوقع سقوط نظام أردوغان واحتمالية إجراء انتخابات مبكرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أنقرة - (أ ش أ):
توقع نائب مدينة قونيا عن حزب الشعب الجمهوري التركي عبد اللطيف شنر، سقوط نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، واحتمالية إجراء انتخابات مبكرة.
ووفقًا لما ذكره موقع (تركيا الآن) الإخباري المعنى بالشأن التركى، قال شنر "ليس لدي أدنى شك أن النظام الحاكم سيتغير، هناك اضطرابات ضخمة داخل الحكومة، ومع هذه الاضطرابات واختلال التوازن، فمن الممكن أن نجد أنفسنا أمام الانتخابات المبكرة".
وتابع "السياسة الداخلية والخارجية في وضع صعب للغاية قد يفرض إجراء انتخابات مبكرة، ولكن قرار الانتخابات أصبح صعبًا على المعارضة مع التغيير الدستوري الجديد في 16 أبريل، إلا أن الظروف تتحسن باستمرار لصالح المعارضة".
وأضاف "أردوغان يمكن أن يتخذ قرار الانتخابات بمفرده وعندما تسوء الظروف لا تبقى فرصة للنظام الحاكم لأن يبقى على قيد الحياة، حيث الاقتصاد في مأزق دائم ومدفوعات ديون البلاد ومديونية العملات الأجنبية مرتفعة للغاية، والسوق بحاجة إلى عملة أجنبية".

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