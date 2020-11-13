البيت الأبيض: ترامب يعقد مؤتمرًا الليلة للحديث عن تطورات إنتاج لقاح لكورونا
وكالات:
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته، دونالد ترامب سيدلي بكلمة بشأن تطورات لقاح فيروس كورونا خلال ساعات، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
وكانت شركة فايزر أعلنت أن اللقاح الذي تقوم بتطويره حقق نتائج جيدة، بعدما أن وصلت نسب فعاليته نحو 90%.
وأعربت عدد من الدول عن رغبتها في التعاقد على كميات من لقاح شركة فايزر، وذلك بعد التأكد من فعاليته.
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