أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الجزائر: تسجيل 867 إصابة و 14 وفاة جديدة بكورونا

08:17 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
الجزائر: تسجيل 867 إصابة و 14 وفاة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

الجزائر - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الجمعة، عن تسجيل 867 إصابة ليصل مجموع الإصابات إلى 65 ألفا و975.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها رصدت 14 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 2125.

وأشار البيان إلى تماثل 402 حالة جديدة للشفاء ليصل بذلك مجموع المصابين الذين تعافوا من الوباء 43 ألفا و845.

فيروس كورونا كوفيد 19 الجزائر

الخبر التالى:

البيت الأبيض: ترامب يعقد مؤتمرًا الليلة للحديث عن تطورات إنتاج لقاح لكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110095

    عدد المصابين

  • 100760

    عدد المتعافين

  • 6417

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 53021123

    عدد المصابين

  • 36939272

    عدد المتعافين

  • 1297804

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول تحرك من "الصحة" بشأن إعلان إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا