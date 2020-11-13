الجزائر: تسجيل 867 إصابة و 14 وفاة جديدة بكورونا

الجزائر - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الجمعة، عن تسجيل 867 إصابة ليصل مجموع الإصابات إلى 65 ألفا و975.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها رصدت 14 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 2125.

وأشار البيان إلى تماثل 402 حالة جديدة للشفاء ليصل بذلك مجموع المصابين الذين تعافوا من الوباء 43 ألفا و845.