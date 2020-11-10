ماكونيل: الكونجرس لم يقرر بعد حجم حزمة الإنقاذ لمواجهة تأثيرات كورونا
واشنطن - (د ب أ)
قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إن أعضاء المجلس بحاجة إلى تحديد الحجم المناسب إذا كانوا سيوافقون على حزمة تحفيز يتبناها الحزبان الجمهوري والديمقراطي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء .
وأضاف ماكونيل أن "الوضع الراهن" لا يتطلب حزمة بعدة تريليونات من الدولارات وأن المساعدات يجب أن تكون موجهة بشكل كبير.
وذكر ماكونيل للصحفيين: "يبدو لي أن العقبة التي أبقتنا دون قرار لأشهر لا تزال قائمة".
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