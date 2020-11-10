الاتحاد الأوروبي يرفض المشاركة في مؤتمر دمشق حول اللاجئين

بروكسل - (ا ف ب)

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد لن يشارك في المؤتمر حول اللاجئين الذي تنظمه سوريا في دمشق بدعم من موسكو في 11 و12 نوفمبر لأن شروط مشاركته لم تتوافر.

ودعا النظام السوري بوريل ووزراء خارجية عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي للمشاركة في هذا المؤتمر حول موضوع عودة اللاجئين.

وقال الإسباني في بيان "لن يشارك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه" في المؤتمر.

وأعلن المتحدث باسمه "مثل هذا المؤتمر سابق لأوانه".

وقال بيتر ستانو إن الأولويات هي التالية: "شروط عودة آمنة وطوعية وكريمة إلى المناطق طبقا للقانون الدولي ووصول اللاجئين بدون عراقيل إلى مناطقهم في سوريا".

ودفع النزاع السوري الدائر منذ 2011 بأكثر من نصف الشعب السوري إلى الهجرة او النزوح، بينهم أكثر من 5,5 ملايين لجأوا إلى الخارج خصوصًا في الدول المجاورة وفقًا للمفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة.

وأكد بوريل "الشروط الحالية في سوريا لا تشجع على الترويج لعودة طوعية على نطاق واسع ضمن ظروف أمنية وكرامة تتماشى مع القانون الدولي".

وأوضح أن "عمليات العودة المحدودة التي جرت تعكس العقبات الجمة والتهديدات أمام عودة اللاجئين والنازحين وخصوصًا التجنيد الإجباري والاعتقال العشوائي والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجسدي والجنسي والتمييز للحصول على مسكن وأرض وملكية ورداءة أو غياب الخدمات الأساسية".

وأضاف بوريل "نجدد دعوتنا الملحة للنظام وأتباعه للمشاركة كليا وبحسن نية في أعمال اللجنة الدستورية وكل القضايا الأخرى المذكورة في القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وخصوصًا الإفراج عن الأسرى".