الناتو يبحث تقديم مساعدة لأوكرانيا للتصدي لفيروس كورونا

أوكرانيا - (أ ش أ)

أكدت نائبة الأمين العام المساعد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) للدبلوماسية العامة كارمن روميرو، أن الحلف يقدم مساعدات ملموسة لأعضائه وشركائه من أجل التصدي لفيروس كورونا، وأن الحلف يساعد الدول من خلال توفير المساعدة الضرورية ونقل العاملين والإمدادات الطبية، وبناء المستشفيات وما شابه ذلك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء.

وقالت روميرو إنه منذ نهاية أكتوبر تلقت عدة دول مساعدات من حلف الناتو من بينها ألبانيا والتشيك ومونتينيجرو ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وتونس، وأنه جاري بحث مسألة تقديم الدعم لأوكرانيا والبوسنة والهرسك.

وأوضحت روميرو أن الاستعدادات لموجة ثانية من فيروس كورونا بدأت في يونيو عندما تم وضع خطة لمساعدة الدول الشريكة، تم توفير مخزون من المواد والمعدات اللازمة، وبشكل خاص تم توفير أجهزة التنفس الصناعي من قبل الولايات المتحدة والمجر، والمواد الواقية من ألمانيا، فضلا عن التمويل من عدة دول.

جاءت تلك التصريحات خلال منتدى لفيف الأمني 2020 المنعقد عبر الإنترنت، والذي يعقد ​​للمرة الرابعة في الفترة من 9 وحتى 14 نوفمبر، ويضم المنتدى في دورته الحالية عدداً من المحامين الأوكرانيين والدوليين والاقتصاديين والعسكريين والسياسيين ، لمناقشة مجموعة من القضايا الدولية وعلى رأسها كيفية مواجهة جائحة فيروس كورونا والآثار الناجمة عنها وتحديات أمن المعلومات وكيفية التغلب عليها.