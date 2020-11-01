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رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع المبعوث السويسري للسلام التطورات السياسية

10:23 م الأحد 01 نوفمبر 2020
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع المبعوث السويسري للسلام التطورات السياسية

محمد اشتية

رام الله - (أ ش أ):

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، مع المبعوث السويسري لعملية السلام رونالد شتينجر، بحضور السفير السويسري لدى فلسطين فيكتور فافريكا، اليوم الأحد، آخر التطورات السياسية، وانعكاسات الانتخابات الأمريكية المرتقبة على القضية الفلسطينية.

وطالب أشتية حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية سويسرا والشركاء الأوروبيين بتحريك المياه الراكدة، من خلال الاعتراف بفلسطين، والمبادرة إلى دفع العملية السياسية قدما، والانخراط مع الإدارة الأمريكية بشكل مبكر، من أجل دفع حل الدولتين وحمايته، ووضع القضية الفلسطينية على أجندة الإدارة القادمة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أهمية دعم دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام أوائل العام المقبل، لإنجاز حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس، من خلال إطار دولي ووفق القانون والقرارات الأممية.

وأطلع أشتية المبعوث السويسري على جهود إجراء الانتخابات الفلسطينية، لأن الانتخابات هي خيار استراتيجي، وكل الجهود تركز على إنجاحها وتذليل العقبات، لتكون بوابة لإنهاء الانقسام، لتتمكن فلسطين من الصمود ومواجهة التحديات الخارجية.

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رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية المبعوث السويسري للسلام رونالد شتينجر

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