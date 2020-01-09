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الجيش الليبي: مستمرون في عملياتنا لتطهير طرابلس من الإرهابيين

09:19 م الخميس 09 يناير 2020
الجيش الليبي: مستمرون في عملياتنا لتطهير طرابلس من الإرهابيين

المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري

وكالات:
رفض الجيش الوطني الليبي، الخميس، مبادرة وقف إطلاق النار التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري في بيان، إن الجيش سوف يواصل عملياته لتحرير طرابلس وكافة المدن الليبية من الإرهابيين والمليشيات المسلحة.

أحمد المسماري الجيش الليبي طرابلس تركيا رجب طيب اردوغان

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