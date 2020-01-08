كل ما قاله ترامب عن "انتقام إيران"

كتب - محمد صفوت

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، على الهجمات الصاروخية التي شنها الحرس الثوري الإيراني، واستهدفت قاعدتين عسكريتين في العراق تضمان قوات أمريكية وقوات تابعة للتحالف الدولي الذي شارك في القتال ضد تنظيم داعش.

أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض "على الفور" عقوبات جديدة ضد إيران إلى أن تغير سلوكها، مؤكدًا أن الهجمات الصاروخية لم تصب القوات الأمريكية أو العراقية بأي أذى، ولم يُسفر عنها خسائر بشرية.

وأكد أن العقوبات الاقتصادية والجيش الأمريكي القوي، هم الرادع للمحاولات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

ووصف ترامب قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بـ"أكبر ارهابي في العالم"، وقال إن يديه ملطختان بالدماء.

كما أثنى على الدور الذي لعبته القوات الأمريكية في عملية مقتل سليماني، مؤكدًا أنها كانت ضرورية، لأن القيادي العسكري الإيراني خطط لاستهداف منشآت ومواطنين أمريكيين في الشرق الأوسط والعالم.

أضاف أن الولايات المتحدة لن تسمح بامتلاك إيران للسلاح النووي وأن على الدول الحليفة لأمريكا المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا بأن تتخلى أيضا عن الاتفاق النووي مع إيران من أجل عالم أكثر أمنا.

وأوضح أن إيران قامت باختطاف والهجوم على السفن في الخليج، ورفعت شعار الموت لأمريكا.

قال إن حملة إيران الداعية للعنف والإرهاب، لا يمكن السماح لها بالتمدد أكثر من ذلك، مضيفًا أن طهران ارتكبت العديد من الأفعال الإرهابية وتهدف لزعزعة استقرار المنطقة.

وطالب الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء، في البيت الأبيض، إيران بوقف دعمها للإرهاب، لافتًا إلى أن الجيش الأمريكي أكبر وأعظم من السابق ولديه الأسلحة المتطورة.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده لا تحتاج لنفط وغاز الشرق الأوسط.

وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح بتكرار الهجمات الإيرانية مرة أخرى، وسترد عليها حال تكرارها، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي نجح في التعامل مع التهديد الإيراني.

ودعا حلف الشمال الأطلسي "الناتو" إلى الانخراط أكثر في منطقة الشرق الأوسط.

كان الحرس الثوري الإيراني شنّ هجومًا صاروخيًا على قاعدتين للتحالف الدولي بالعراق؛ "عين الأسد" الجوية في الأنبار، والقاعدة العسكرية في مطار أربيل، وذلك بعد أيام على استهداف قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وقتله في غارة أمريكية قُرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة الماضي.

وأكد أن الاتفاق النووي الذي وصفه بـ"الكارثي" سنتهي قريبًا لأنه يُعطي لإيران طريقًا مُمهدًا لتحصل على السلاح النووي.

وجدد ترامب تأكيده في كلمة من البيت الأبيض، الأربعاء، على ضرورة أن تتخلى إيران عن طموحاتها النووية.

وقال: "يجب العمل على صياغة اتفاق جديد مع إيران".

وأضاف: "حان الوقت لفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا (الدول الموقعة على الاتفاق)، بأن يعترفوا بهذه الحقيقة وهذا الواقع. وعليهم الابتعاد عن بقايا الاتفاق النووي".

وتابع: "علينا أن نعمل معًا كي نتوصل إلى اتفاق أكثر أمانًا وسلامًا، يسمح لايران بأن تزدهر وأن تستغل مواردها المهدورة".

انسحب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي المُبرم مع إيران في مايو 2018، في قرار أحادي أثار غضب طهران، وأعقبه فرض واشنطن عقوبات اقتصادية أثقلت كاهل الجمهورية الإسلامية.

الأمر الذي ردت عليه إيران بخفض التزاماتها النووية منذ سبتمبر من العام الماضي، بعدد من الإجراءات من بينها ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بمنشأة فوردو النووية تحت الأرض.

كان الحرس الثوري الإيراني شنّ هجومًا صاروخيًا على قاعدتين للتحالف الدولي بالعراق؛ "عين الأسد" الجوية في الأنبار، والقاعدة العسكرية في مطار أربيل، وذلك بعد أيام على استهداف قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وقتله في غارة أمريكية قُرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة الماضي.