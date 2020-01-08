وزير الخارجية الفرنسي: اغتيال سليماني كان مبادرة أمريكية فقط

كتبت – إيمان محمود

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، أن اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني كان "مبادرة أمريكية فقط ولهاعتبارات امنية خاصة بالولايات المتحدة"، نافيًا دخول دول التحالف في هذاالتخطيط لهذا الأمر.

وأدان وزير الخارجية الفرنسي–خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية مصر وإيطاليا واليونان وقبرص- الهجماتالتي شنّتها طهران مساء الأمس على قاعدة عين الأسد في الأنبار العراقية.

وقال لودريان: "نحنندين الأعمال التي استهدفت حلفاءنا في التحالف"،مناديًا بوضع حدًّا لدوامة العُنف، ومؤكدًا أنه من مصلحة الأطراف كافة وقف التصعيدوفتح باب التفاوض.

وأضاف أنه يجب أن تستمر الحرب ضد داعش لأنهذا هو هدف التحالف الدولي.

وعقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اجتماعاً وزاريا تنسيقياً، يضم وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، وذلك لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخراً.

وبحث الاجتماع، الذي يتواصل بقصر التحرير، سُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي لكل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود، بالإضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.