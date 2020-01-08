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كارلوس غصن: 3 يابانيين متورطون في قضيتي

03:54 م الأربعاء 08 يناير 2020
كارلوس غصن: 3 يابانيين متورطون في قضيتي

كارلوس غصن

القاهرة- (وكالات):

كشف كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة السيارات اليابانية "نيسان موتور" أن 3 أشخاص يحملون الجنسية اليابانية تورطوا في اعتقاله وهم تويودا، هيروتو سايكاو، وأولوما، إلى جانب أسماء من الحكومة اليابانية ولكنه لم يتطرق إلى ذكر أسماء المتورطين في الحكومة اليابانية لعدم تأثير ذلك على أي مسار أو مساع للتحقيق يجريها لبنان.

وقال:" توقيفي خلال الأشهر الأخيرة جاء نتيجة خطة وضعها المديرون في شركة "نيسان".

وشدد غصن أنه ليس فوق القانون ولم يهرب من وجه العدالة بل من اللاعدالة ومن الاضطهاد السياسي.

كارلوس غصن نيسان موتور اعتقال

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