بعد انتقام إيران.. تعرف على خريطة القوات الأمريكية بالمنطقة (فيديوجراف)

كتبت- رنا أسامة:

شنّ الحرس الثوري هجومًا صاروخيًا على قاعدتي "عين الأسد" و"أربيل" اللتين تضمان قوات أمريكية في العراق، صباح الأربعاء، وذلك بعد نحو 5 أيام على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية تم تنفيذها بأمر من الرئيس دونالد ترامب.

وفي حين أعلن التلفزيون الإيراني مقتل ما لا يقل عن 80 أمريكيا جراء الهجوم، أعلن البنتاجون عدم سقوط قتلى أي قتلى أمريكيين حتى الآن، مُشيرًا إلى وقوع إصابات بين العراقيين فقط. وغرّد ترامب عبر تويتر: "الجميع بخير، إيران أطلقت صواريخ على قاعدتين عسكريتين في العراق. حصر الإصابات والأضرار يتم حاليًا. حتى اللحظة كل شيء جيد، لدينا أقوى جيش مجهز بالعالم".

جاء ذلك بعد يومين من تهديد ترامب باستهداف 52 موقعًا إيرانيًا حال تجرأت وتعرضت لمصالح بلاده ردًا على مقتل سليماني المعروف بأنه مهندس عمليات إيران في الشرق الأوسط.

ومع تصاعد حِدة التوترات بين واشنطن وطهران وتهديد الأخيرة بالقضاء على الوجود الأمريكي في المنطقة، يستعرض "مصراوي" في الفيدوجراف خريطة القوات العسكرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وفق تقرير سابق لصحيفة "أكسيوس" الأمريكية