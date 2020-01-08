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بومبيو يطلع رئيس وزراء حكومة كردستان على الهجمات الإيرانية

04:30 ص الأربعاء 08 يناير 2020
بومبيو يطلع رئيس وزراء حكومة كردستان على الهجمات الإيرانية

مايك بومبيو

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير مايك بومبيو، أطلع نيجيرفان بارزاني، رئيس وزراء حكومة كردستان، بشأن الهجمات الصاروخية الإيراني على قواعد عسكرية أمريكية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وشن الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم الأربعاء هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أمريكية في العراق.

حذر الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمة الصاروخية التي نفذها على قاعدة تضم قوات أمريكية في غربي العراق، ستقابل بمزيد من الدمار والألم.

ذكر البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقارير عن هجمات على منشآت أمريكية في العراق، ووصل وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيين إلى البيت الأبيض لمتابعة التطورات مع الرئيس الأمريكي.

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