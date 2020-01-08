أكثر الكلمات إنتشاراً

الهجوم الايراني الأفضل في أفريقيا أحداث ليبيا نانسي عجرم الطقس أسعار الذهب حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

بعد الهجمات الصاروخية.. إيران تدفن قاسم سليماني (فيديو)

04:10 ص الأربعاء 08 يناير 2020
بعد الهجمات الصاروخية.. إيران تدفن قاسم سليماني (فيديو)

صورة لاستقبال جثمان قاسم سليماني

نقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، مراسم دفن جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليمان، وذلك بعد تنفيذ سلسلة هجمات ضد قواعد أمريكية في العراق.

وأعلنت إيران اليوم استهداف قواعد عسكرية أمريكية بالعراق بعشرات الصواريخ الباليستية، فيما صرحت وزارة الدفاع الأمريكية بأن طهران أطلقت كثر من 10 صواريخ باليستية قواتها.

وأوضح بيان من البنتاجون أن إيران استهدفت قوات أمريكية في عين الأسد ومحافظة إربيل، وأضاف "سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم".

وتابع البيان أنه "من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران".

ولم تعلن واشنطن عن حجم الضرر المادي أو الخسائر البشرية، وذلك وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية يوم الجمعة.​

قاسم سليماني فيلق القدس تشييع جثمان إيران القصف الإيراني الهجوم الايراني

الخبر التالى:

برلين: الجنود الألمان في قاعدة أربيل بخير بعد الهجوم الإيراني
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:إيران تنتقم.. استهداف القواعد الأمريكية بالعراق (تغطية خاصة)