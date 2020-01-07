الاتحاد الأوروبي: نرفض خطط تركيا لإرسال قوات إلى ليبيا

بروكسل - (أ ش أ)

أعلن المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد يرفض خطط تركيا لإرسال عسكرييها إلى ليبيا، داعيا لوقف إطلاق النار هناك.

وقال بوريل - في أعقاب لقائه وزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا في بروكسل حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - "دعونا إلى وقف إطلاق النار، ووقف التصعيد، وإنهاء التدخل الخارجي الذي تزايد خلال الأيام الأخيرة"، مضيفا أنه "من الواضح أن هذه إشارة إلى القرار التركي للتدخل في ليبيا، وهذا أمر مرفوض بالنسبة إلينا".

وكانت تركيا قد أعلنت عن إرسال عسكريين إلى ليبيا؛ لدعم حكومة الوفاق الوطني التي تخوض القوات الموالية لها معارك مع قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.