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ألمانيا تسعى لإعادة مواطنيها الموجودين بالصين "بأقصى سرعة ممكنة"

01:40 م الخميس 30 يناير 2020
ألمانيا تسعى لإعادة مواطنيها الموجودين بالصين "بأقصى سرعة ممكنة"

ألمانيا

برلين- (د ب أ):

صرح وزير الصحة الألماني ينس شبان بأنه يرغب في استعادة الألمان من المنطقة الموبوءة بفيروس كورونا المتحور الجديد في الصين، بأقصى سرعة ممكنة.

وقال شبان لصحيفة "بيلد" الألمانية، الخميس: "إننا نعمل تحت ضغط كبير على إتمام ذلك"، مؤكدا أن هناك مساعي للاستعداد جيدا من أجل الحيلولة دون حدوث إصابات أخرى.

وهناك نحو 90 مواطنا ألمانيًا يقيمون في مدينة ووهان الصينية المصابة بالمرض.

ومن المقرر عزل هؤلاء الأشخاص مركزيا في البداية بعد عودتهم من المنطقة الموبوءة الواقعة في مقاطعة هوبي الصينية. ولكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن الموعد المحدد لحملة الإعادة.

وبحسب ما ذكرته الأجهزة الصحية الصينية الخميس، ارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس إلى 170 حالة حاليا، وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 7711 حالة.

ألمانيا الصين وزير الصحة الألماني فيروس كورونا

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