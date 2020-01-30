القاهرة- وكالات:

أعلنت فيتنام تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا الجديد، الخميس، لترتفع بذلك حالات الإصابات المؤكدة في البلاد إلى أربعة.

كانت فيتنام سجلت أول حالتي إصابة لصينيين دخلا إلى المستشفى في 17 و18 يناير؛ أحدهما وصل من مدينة ووهان -مركز تفشي الوباء الفيروسي- في 13 يناير وابنه الذي تلقى العدوى بمدينة هو تشي مينه جنوبي فيتنام، حسبما أعلنت السلطات المحلية الأسبوع الماضي.

ووصل إجمال حالات الوفاة الناتجة عن الفيروس القاتل 170 حالة وفاة، وأكثر من 7 آلاف إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الحاد الناجم عنه في جميع أنحاء الصين، إضافة إلى تسجيل إصابات في 18 دولة حتى الآن.