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إندونيسيا تستعد لإجلاء رعاياها من منطقة تفشي "كورونا" في الصين

07:41 ص الخميس 30 يناير 2020
إندونيسيا تستعد لإجلاء رعاياها من منطقة تفشي "كورونا" في الصين

إندونيسيا تستعد لإجلاء رعاياها من منطقة تفشي كورون

جاكرتا - (د ب أ):

ذكرت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي اليوم الخميس أن حكومة بلادها تقوم بإعداد إجراءات لإجلاء الإندونيسيين من منطقة الحجر الصحي التي تشهد تفشيا لفيروس كورونا في الصين.

وقالت مارسودي لصحفيين في جاكرتا إن وزراء الحكومة يناقشون سبلا لمنع انتشار الفيروس في إندونيسيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت أن الحكومة الصينية أبدت استعدادها لتسهيل عملية الإجلاء.

ويعيش نحو 243 إندونيسيا ، معظمهم طلاب، في منطقة الحجر الصحي بالصين.

إندونيسيا فيروس كورونا الحجر الصحي الصين

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