البرلمان الإيراني يتسلم مشروع قانون الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار

طهران- (د ب أ):

أعلن مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) اليوم الثلاثاء أنه تسلم مشروع قانون انسحاب البلاد من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن عضو هيئة رئاسة المجلس أحمد أمير آبادي القول إنه تم تسلم مشروع القانون، دون المزيد من التفاصيل بشأن الموعد المحتمل للتصويت عليه.

كما أعلن تسلم مشروع قانون منع إنتاج وحيازة واستخدام الأسلحة النووية ومكافحتها، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في ضوء فتوى المرشد الإيراني علي خامنئي بتحريم الأسلحة النووية.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هدد في وقت سابق من الشهر الجاري بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي. وقال :"إذا استمر الأوروبيون في تصرفاتهم غير المنطقية، وإذا تمت إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي، فإننا سننسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وكانت الخارجية الإيرانية هددت في وقت سابق اليوم "بإجراء قوي ومختلف" إذا لم تتغير طريقة تعامل الأوروبيين مع الملف النووي للجمهورية الإسلامية.