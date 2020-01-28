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الهند تعتزم إجلاء مواطنيها من الصين في ظل انتشار فيروس كورونا

01:25 م الثلاثاء 28 يناير 2020
الهند تعتزم إجلاء مواطنيها من الصين في ظل انتشار فيروس كورونا

فيروس كورونا

نيودلهي- (د ب أ):

تستعد الهند لإجلاء مواطنيها من الصين، وذلك في ظل اتساع انتشار السلاسة الجديدة القاتلة من فيروس كورونا.

وقال رافيش كومار، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، :"لقد بدأنا العملية ... من أجل إجلاء الرعايا الهنود".

وأضاف :"سفارتنا في بكين تعمل لتأمين وسائل نقلهم وتتواصل مع السلطات الحكومية الصينية ورعايانا في هذا الشأن".

وذكرت وسائل إعلام هندية أن نيودلهي تتواصل مع السلطات الصينية لإجلاء نحو 250 هنديا عالقين في مدينة ووهان الصينية، التي بدأ ظهور الفيروس منها، إلى جانب إقليم خوبي المجاور.

فيروس كورونا نيودلهي الهند الصين

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